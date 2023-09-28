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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

حزب المؤتمر: الرئيس السيسى يُولي العلم مكانة خاصة لبناء الانسان المصري

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

 قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الاول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى العلم مكانة خاصة، متابعا:" القيادة السشياسية حريصة على بناء الإنسان المصرى، حيث تستثمر الدولة فى العقول البشرية، وهو رهان الرئيس السيسى على المصريين الذين لديهم هوية وإمكانيات كبيرة للتعبير عن هذه العقول.

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 وأشار النائب ابأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة تهتم بشكل خاص باكتشاف المواهب ولعل احتفالية الرئيس السيسى بيوم تفوق جامعات مصر وحفل أوائل الخريجيين، تأكيد على أن الدولة تستثمر فى العقول، وبالطبع التعليم والثقافة من أهم ما تستثمر فيه الدولة المصرية بعد 2014، وبفضل هذه الرؤية تمكين الشباب والبحث عن هذه العقول الذكية فى كل ربوع الجمهورية. 

وأكد السعيد غنيم، على أن تطوير المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية والاهتمام بالمعلم سياسة واضحة من قبل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لدعم رؤية الدولة نحو بناء الانسان المصرى وتعزيز مكانة العلم والعلماء بشكل خاص، مؤكدا أن القيادة السياسية فطنت إلى أن المعلم هو أساس منظومة التعليم، وبالتالى فإن منظومة اختبار المعلم وتدريبه تؤكد على اهتمام الدولة بالمعلم واحترامه، وبناء الإنسان المصرى وهى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الجمهورية الجديدة.

 واكد الخبير الاقتصادى، إلى ان العلم هو مقياس تقدم الأمم، ويُقاس تقدم الأمم بمدى مكانة البحث العلمى والعلماء بها، ولهذا تولى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمام خاص بمكانة العلماء والعلم والبحث العلمى وتمكين الشباب بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

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