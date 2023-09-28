«دوبيزل مصر»: استقبلنا مليون إعلان و29 مليون مستخدم... فى 4 أشهر

منذ انطلاقتها فى السوق المصرى بدءًا من مايو إلى أغسطس 2023

أعلنت منصة الإعلانات المبوبة دوبيزل مصر أن عدد مستخدميها وصل إلى 29 مليون مستخدم حتى الآن، كما استقبلت أكثر من مليون اعلان وذلك خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس الماضى، وذلك منذ انطلاقتها فى السوق المصرى بعد تغيير علامتها التجارية من أوليكس إلى دوبيزل مصر.

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج فى هذا الوقت القياسى تؤكد القوة الإقليمية للمنصة الإماراتية الشهيرة واستحواذها على ثقة العملاء فى مصر، بالإضافة إلى تقديم العديد من المزايا التى تضمن تجربة سهلة للعميل، وكذلك توافر عدد كبير من الاحتياجات والمنتجات على المنصة.

واعتبر بيان صحفى صادر عن المنصة أن التطور التكنولوجى الذى تعتمد عليه فى عملها حاليا، يقدم للبائع والمشترى تجربة ميسرة وبسيطة، كما أنها ستحقق تحولا كبيرا فى مجال الإعلانات المبوبة فى السوق المصرى، حيث تطور المنصة من إمكانياتها باستمرار لتتواكب مع التطور التكنولوجى العالمى واستمرار تغير أولويات واحتياجات العملاء من البائعين والمشترين.

وأشار البيان إلى أن هذه النتائج تعكس نجاحها فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التى وضعتها منذ بداية عملها فى السوق المصرى، كما يعزز ثقة مزيد من العملاء فى المنصة للتعامل من خلالها، حيث تستهدف الشركة خططا قوية لزيادة قاعدة عملائها وتقديم فرص جديدة باستمرار.