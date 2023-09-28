O West تتعاون مع «أورنچ مصر» لتوفير الاتصالات المتكاملة لمدة 10 سنوات

وقّعت مدينة O West، المدينة المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، اتفاقية تعاون مع شركة اورنچ مصر لمدة 10 سنوات. يهدف لمد المدينة بشبكة بالألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى خدمات Triple Play وذلك وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية التى تتماشى مع خطة التحول الرقمى الوطنية.

وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار دعم توجهات مدينة O West لإنشاء شبكة اتصالات عالية التقنية وبنية تحتية رقمية متطورة، ما يجعلها مدينة رقمية متكاملة، تماشيا مع التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتطوير مدينة O West وتقديم حياة عصرية توفر كافة عناصر المدينة المتكاملة من ناحية الخدمات والحلول المتميزة التى تواكب التغيرات المستمرة.

وقع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر.

وبهذا الخصوص أعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، عن سعادته بالتعاون مع شركة اورنچ مصر قائلاً: «إن مدينة O West تحرص على تقديم خدمات متطورة تماشياً مع رؤية شركة أوراسكوم للتنمية ورؤية الدولة 2030 للتحول الرقمى، وذلك لإحداث نقلة نوعية فى حياة عملائها والوصول إلى مستوى معيشى راقٍ. ولقد حرصنا على توفير بنية تحتية تكنولوجية بمدينة O West قادرة على استيعاب وتقديم أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية لتلبية تطلعات كافة عملائنا».

وأضاف دويدار: «نفتخر بالتعاون مع شركة اورنچ مصر لما لها من تاريخ عريق فى تقديم أحدث تقنيات خدمات الاتصالات فى مصر والعالم مضيفاً بقوله «لدينا ثقة فى جودة الخدمات التى ستقدمها للمدينة، وذلك من أجل تحقيق التكامل بين كافة عناصر المشروع اعتمادا على تاريخ أعمال شركة أوراسكوم للتنمية الفريد من نوعه والذى يمتد إلى خبرة عالمية لأكثر من 33 عاما».

من جهته، أكد هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال باورنچ مصر أن التعاون مع مدينة O West يعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل نجاحات اورنچ فى توفير خدماتها المتطورة بالمشروعات العقارية الكبرى.

وأكد أن اورنچ مصر رسخت مكانتها كشريك تكنولوجى فى مشاريع التطوير العقارى وتقديم أفضل تجربة للعميل، ونشر خدمات المدن الذكية المتطورة التى تساهم فى تحسين جودة الحياة فى المجتمع.

وتابع: «تمكنت اورنچ مصر من إدخال التقنيات العالمية الفائقة للسوق المصرية بفضل برامج تعاون مع كبريات الشركات المبتكرة لتكنولوجيات المدن الذكية حول العالم، وبهذا التعاون الجديد مع أوراسكوم للتنمية، نسعى سويا إلى كتابة قصة نجاح جديدة».