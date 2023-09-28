أسعار الخضار صباح اليوم الخميس في سوق العبور للجملة.. والطماطم تتراجع

أسعار الخضراوات.. شهدت أسعار الخضار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى المستهلك استقرارًا، وسجلت أسعار الفاصوليا مابين الـ 29 إلى 37 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية المحلية، إذْ ان اضطرابات أسعار الخضار يوميًا بشكل يدعو للتساؤلات، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الخضار صباح اليوم الخميس في سوق العبور للجملة

سعر الطماطم بين 5.5 : 10 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 8.5 : 11.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 14 : 18 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 5 : 9 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 11 : 17 جنيهًا.

سعر الفاصوليا من 29 : 37 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 7 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 9 : 19 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20 : 34 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3.5 : 4.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 5.5 : 7.5 جنيه للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 28 : 32 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 10 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 21 : 30 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار زيتون تفاحي من 35 : 43 جنيهًا (قفص-شوال-تكنا بلاستيك).

أسعار بيكول ومنزيل من 20 : 30 جنيهًا

أسعار زيتون عزيزي لكويد من 32 : 40 جنيهًا

أسعار دولسي وعاص من 20 : 30 جنيهًا

أسعار عجيزي وشملالي من 20 : 30 جنيهًا

سعر خس الكابوتشي 3 : 5 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 10 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 15 جنيهات (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 90 : 110 جنيهات للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 90 : 110 جنيهات للكيلو (100 رابطة).

جرجير 90 : 110 جنيهات للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 90 : 110 جنيهات للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).