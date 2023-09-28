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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد ماجد الكدواني وغادة عبد الرازق.. "الذنب" يجمع هاني سلامة بمحمد القس

بوابة الوفد الإلكترونية

يبدأ الفنان محمد القس، خلال أيام قليلة تصوير مسلسله الجديد والذي يحمل سما مبدئيا "الذنب" مع النجم هاني سلامة، ويُعد هذا العمل التعاون الأول لهما، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عام 2024، فيما تواصل الشركة المنتجة التحضيرات النهائية في الوقت الحالي.


المسلسل مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، بينما موعد التصوير سيُحدد لاحقًا، ويشارك في البطولة ماجد المصري، درة، محمد القس، بسنت شوقي، طارق النهري، ريم سامي، قصة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.


يذكر أن الجمهور المصري كان علي لقاء مع محمد القس من خلال دوره في مسلسل "موضوع عائلي" بشخصية غازي وكلمته الشهيرة "حبيبي" التي أصبحت "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر أعماله مسلسل "تلت التلاتة" مع النجمة غادة عبد الرازق ومن إخراج حسن صالح.


وتُعد تجربة مسلسل "تلت التلاتة" تجربة مهمة جدًا، حيث انتقل فيها محمد القس من الكوميديا التي قدمها في "موضوع عائلي" إلى التراجيديا، كما عُرض له مؤخرًا الفيلم السعودي "راس براس" على منصة نتفليكس، من تأليف عبد العزيز المزيني وإخراج مالك نجر.


وقدم الفنان محمد القس خلال مشواره الفني شخصيات متنوعة، حيث تتميز كل شخصية بسمات شكلية وأداء خاص بها، وفي عام 2017 حصل محمد القس على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام السعودية عن دوره في فيلم "المغادرون".

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