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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عرض فيلم Past lives بنادي السينما بمكتبة مصر الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

يعرض نادى السينما بمكتبة مصر الجديدة فى الخامسة من مساء غد الجمعة فيلم Past lives
للمخرجة الكورية الكندية سيلين سونج، إنتاج عام ٢٠٢٣ ، ويصاحب الفيلم ترجمة باللغة العربية.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أن عرض الفيلم يأتى في إطار النشاط الثقافي للمكتبة الحافل بالفعاليات الثقافية من ندوات وورش عمل وعروض سينمائية تصب في النهاية في فكر ووجدان الشباب والنشأ لتنمية مداركه الفكرية والثقافية.

يدور الفيلم حول فلسفة القدر هل نستطيع التمرد عليه ومعاندة خطته؟ وهل يمنحنا القدر علامات للغد الذي ينتظرنا؟ وهل تتبدل الخطة فنسبقه نحن في الخطوات والرحلة الطويلة؟
ويعقب العرض حلقة نقاش مع د. سامح توفيق، وأحمد العرابي.

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