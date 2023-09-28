"ماجد الفطيم" تفتتح أول متجر لكارفور بمدينة بورفؤاد

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في مصر، عن افتتاح أول متجر لكارفور بمحافظة بورسعيد، والذي يقع في موقع استراتيجي بمدينة بورفؤاد بمنتجع هلنان وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفيليب بيجييون المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر.

يندرج افتتاح متجر كارفور الجديد في إطار خطتها التوسعية للوصول لقاعدة كبيرة من العملاء من خلال تغطية جميع محافظات الجمهورية وليس على مستوى القاهرة فقط، بهدف تلبية كافة احتياجات العملاء وتقديم تجربة تسوق سهلة وسريعة إلى جانب توافر منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

يمتد المتجر الجديد على مساحة ١،٠٠٠ متر مربع، ويقدم مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية تصل إلى ٧،٠٠٠ منتج وتشمل المشروبات والأطعمة الطازجة والمجمدة والمخبوزات والمنتجات المنزلية الخفيفة. كما يوفر المتجر مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمة التوصيل إلى المنزل وخدمة الدفع الإلكتروني، في إطار التزام شركة "ماجد الفطيم" بتقديم أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

يأتي اختيار موقع المتجر في مدينة بورفؤاد بشكلٍ استراتيجي لخدمة المجتمع المحلي بشكل أفضل وتسهيل الوصول إليه، حيث يقع بالقرب من العديد من الأحياء السكنية والتجارية في المدينة، كما يعمل في المتجر الجديد 95% من أبناء محافظة بورسعيد، ما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويساعد على استقرار وتنمية المجتمعات المحلية.

قال اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد: "نعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين ونرحب بهذا التعاون المثمر والناجح بين شركة ماجد الفطيم ومنتجع هلنان في بورفؤاد والذي يمثل إضافة كبيرة لسكان المحافظة في قطاع البيع بالتجزئة مما يتوافق مع أهدافنا لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع أهالينا “.

أضاف: "إن بورسعيد مليئة بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة المجالات لذلك نحن حريصون على دعم المستثمر الجاد الذي يساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ويساهم أيضًا في التنمية الاقتصادية لمدينة بورسعيد."

تابع محافظ بورسعيد أن المنطقة التي يقع بها متجر كارفور شهدت طفرة سياحية كبيرة والعديد من المشروعات السياحية والتجارية والتي وفرت الالاف من فرص العمل. وأضاف بأن بورسعيد ترحب بكافة الكيانات العالمية لإقامة كافة المشروعات بها.

استعرض المحافظ المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة والتي جعلتها قاطرة التنمية لمصر، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده لجعل بورسعيد واحدة من أهم محطات المشروعات القومية الكبري.

قال فيليب بيجييون المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر: "نعمل يوماً بعد يوم، على توسيع شبكة متاجرنا للوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات، لتعزيز استثماراتنا كشريك استراتيجي داخل القطاع منذ بداية رحلتنا في مصر .لذلك نحن فخورون بافتتاح متجرنا الأول بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، والذي يعكس التزامنا الراسخ بتقديم تجربة تسوق مميزة لعملائنا في جميع أنحاء الجمهورية وتلبية متطلباتهم إلى جانب توافر منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية ، إلى جانب مساهمتنا في تنمية اقتصاد هذه المحافظة العريقة بتوفير العديد من فرص العمل لأبنائها".