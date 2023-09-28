ضبط شخص بحوزته حشيش وسلاح في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط شخص بحوزته حشيش وسلاح، في مركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث مركز شرطة فرشوط، من ضبط شرقاوي. أ.، 37 عاما، بحوزته حشيش وسلاح وذخيرة، وذلك أثناء قيادته سيارة بمركز فرشوط.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتحفظ على المتهم والمضبوطات.

وفي السابق كشفت وزارة الداخلية تفاصيل وملابسات مقتل موظفة داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة، ومقتل المتهم منتجرًا أثناء هروبه في الإسكندرية.



وقالت الوزارة في بيان صباح الخميس: «فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بذات الجامعة بإستخدام سلاح نارى حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المذكور بمحافظة مطروح، وحال قيام القوات باستهدافه قام بالانتحار بإطلاق عيار نارى تجاه نفسه من ذات السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».



كان مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة صباح اليوم، شهد حادث قتل، حيث أطلق موظف النيران على زميلته، فلفظت أنفاسها الأخيرة، وفر هاربا عن طريق سيارة ملاكي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.