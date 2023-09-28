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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: رسائل السيسي في ذكرى المولد النبوي تهدف بث الطمأنينة لدى المواطنين

النائب زكي عباس عضو
النائب زكي عباس عضو مجلس النواب

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين خلال كلمته أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تستهدف بث الطمأنينة لدى المواطنين.

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وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي دائمًا يدعو العالم إلى السلم والسلام والتعايش بين المواطنين كأخوة واحترام وتقدير كافة رموز الديانات السماوية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية على دراية كاملة بكافة متطلبات الشعب المصري وتسعى إلى تحقيقها من خلال إيجاد الحلول لمواجهة المشكلات والتحديات العالمية.
وتابع النائب زكي عباس، أن الرئيس السيسي دائما يدعونا الاقتداء بأخلاق الرسول صل الله عليه وسلم في كافة أمور حياته خاصة الإدارة القوية المتجددة في وحدة وتماسك الصف في مواجهة أعداء الوطن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دعوة الرئيس لبناء الوعي من خلال تضافر كافة المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية لبناء الشخصية القوية السوية القادرة على مواجهة التحديات.

يشار إلى أن شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.
وقدم الرئيس السيسي خالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكري المولد النبوي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأثرها.
ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف عددا من الرسائل، لعل أبرزها طمأنة المواطنين بشأن التحديات التي تواجها الدولة المصرية والعالم أجمع جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

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