عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة

جدد المستوطنون، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك فيما تواصل قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين المتطرفة اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين ومقدساتهم في الضفة الغربية والقدس والمحتلتين.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل ازدياد الدعوات المقدسية والفصائلية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه في وجه الاقتحامات الواسعة التي ينفذها المستوطنون بحجة الأعياد اليهودية.

واقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى، شاهر الرازم، من أمام مصلى باب الرحمة واقتادته إلى خارج الأقصى مكبل اليدين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، وتلقّوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وأوضحت أن عضو الكنيست السابق، يهودا غليك، قاد مجموعة سياحية أمركية خلال اقتحام المسجد الأقصى وقدم لها شروحات مكذوبة عن الهيكل المزعوم.

351 مستوطنا اقتحموا الأقصى يوم أمس

وأوضحت الأوقاف الإسلامية أن 351 مستوطنا اقتحموا الأقصى يوم أمس، على شكل مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 50 مستوطنا، لإحياء «عيد الغفران اليهودي»، وارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما حمل بعضهم السلاح.

وعززت قوات وشرطة الاحتلال من وجودها العسكري وقامت بنشر الحواجز على الطرق والمفترقات وشدد من إجراءاتها وتضييقها خاصة على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى ومنعت المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى من الصلاة والتواجد عند أبوابه.

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عددا من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وحتّى فجر اليوم، ثمانية مواطنين من الضّفة الغربية، موضحة أن الاعتقالات تركزت (رام الله، الخليل، القدس).

كما دعت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، للمشاركة بالوقفة الإسنادية الأسبوعية للأسرى، بينهم مرضى، وعلى رأسهم الأسير عاصف الرفاعي، وكذلك الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ54 على التوالي.

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