اليوم.. الإسماعيلي والاتحاد في قمة نارية بالدوري المصري

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم المصرية إلى ملعب ستاد الإسماعيلية من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق الإسماعيلي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني إيهاب جلال رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل استعادة الثقة بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري على يد فريق زد أف سي.

بينما يخوض فريق الاتحاد تحت قيادة المدير الفني طارق العشري منتشيًا بالفوز الذي حققه على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، حيث يستهدف المدرب استغلال الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني على التوالي والعلامة الكاملة بحصد الـ6 نقاط.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد فريق الإسماعيلي في المركز الـ14 بدون نقاط.

موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.