عائشة بن أحمد تستعد لتصوير حكاية "روحي فيك" هذا الموعد

تستعد الفنانة عائشة بن أحمد، لانطلاق تصوير مشاهدها ضمن حكاية "روحى فيك"، من مسلسل "55 مشكلة حب" الأسبوع المقبل.

ويشار إلى أن حكاية “ روحي فيك” مكونة من 10 حلقات، تأليف محمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.

مسلسل 55 مشكلة حب

حكاية روحى فيك، هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" التي تعرض حالياً على قناتى ON و ON دراما، من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار.

أما الحكاية الثانية ويتواصل تصويرها حالياً وتحمل اسم "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد، مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة وخاضت به السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل مذكرات زوج، بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.