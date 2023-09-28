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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الزراعة" تطرق أبواب قرى سيناء وتوزع هدايا الرئيس على أهالي الشيخ زويد

جانب من حملة توزع
جانب من حملة توزع هدايا الرئيس

واصلت قافلة وزارة الزراعة "سيناء في القلب" أعمالها، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالي سيناء. 

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القصير: قطاع الزراعة في منطقتنا العربية يواجه العديد من التحديات

وأطلقت القافلة برئاسة سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة حملة لطرق أبواب القرى العائدة إلى سيناء بمنطقتي الطويل والشيخ زويد، ولقاء الاهالي، وتوزيع هدايا الرئيس السيسي ومنتجات وزارة الزراعة حلوى المولد بالمجان. 

كما تقدم صالح بالشكر الى القوات المسلحة، لمرافقتها القافلة، وحملة طرق الابواب، فضلا عن الجهود التي تقدمها في سيناء الحبيبة لتنميتها، وحفظ الامن فيها فيما استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، القافلة بعد انتهاء أعمالها، واهدى درع المحافظة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تسلمه نيابة عنه "صالح"، تقديرا لجهود الوزارة في تحقيق التنمية بالمحافظة، فضلا عن الدور البارز والهام، الذي قدمته القافلة الكبرى، والتي تعد هي الأكبر، لدعم أهالي سيناء. 

أكبر قافلة من منافذ منتجات وزارة الزراعة

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أطلق أكبر قافلة من منافذ منتجات وزارة الزراعة، الى سيناء، حيث ضمت ٤١ سيارة محملة بحوالي ٧٥ طن من المواد والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة، من خضر ولحوم ودواجن واسماك ومنتجات ألبان، وبقالة وبقوليات، بأسعار مخفضة بنسبة ٥٠٪ على الأقل، فضلا عن هدايا الرئيس السيسي من السلع لتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا بالمجان.

 

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