تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة أوساسونا اليوم

يحل فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني ضيفًا ثقيلًا علي نظيره أوساسونا، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب " أل سادار"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.

جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

حراسة المرمي: أوبلاك

الدفاع: فيتسل، مولينا، سافيتش، لينو، هيرموسو

خط الوسط: باريوس، ساؤول، ماركوس يورينتي

الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا

ويخوض فريق أوساسونا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، ويسعى إلى الانتصار و المنافسة على الصدارة بعد فوزه في اللقاء الأخير علي ريال مدريد.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد و أوساسونا اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد اوساسونا

تنقل أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد اوساسونا، عبر قناة beIN Sports HD 3.