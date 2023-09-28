زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب سواحل جيبوتي

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 بمقياس ريختر سواحل جيبوتي، اليوم الخميس، وعلى بعد 240 كم من سواحل عدن، حيث شعر بهذا الزلزال بعض مناطق محافظتي تعز وإب وسط اليمن، وفق لما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وبحسب مصادر محلية فقد شعر السكان في مدينة تعز ومناطق أخرى بالمحافظة، والأجزاء المجاورة من محافظة إب، بهزة أرضية متوسطة.

وذكر سكان في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، أنهم أيضاً شعروا بالهزة الأرضية فجر الخميس، بشكل خفيف، ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف السكان المحليين.

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