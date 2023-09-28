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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب سواحل جيبوتي

مقياس ريختر
مقياس ريختر

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 بمقياس ريختر سواحل جيبوتي، اليوم الخميس، وعلى بعد 240 كم من سواحل عدن، حيث شعر بهذا الزلزال بعض مناطق محافظتي تعز وإب وسط اليمن، وفق لما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

 

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وبحسب مصادر محلية فقد شعر السكان في مدينة تعز ومناطق أخرى بالمحافظة، والأجزاء المجاورة من محافظة إب، بهزة أرضية متوسطة.

وذكر سكان في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، أنهم أيضاً شعروا بالهزة الأرضية فجر الخميس، بشكل خفيف، ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف السكان المحليين.

 

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