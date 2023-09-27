عبد الله المعيوف يعلق على صعود الاتحاد في دور الـ16 في كأس خادم الشريفين
علق عبد الله المعيوف الحارس الجديد لفريق اتحاد جدة على صعود النمور لدور الـ16 بعد الفوز على الخلود بركلات الترجيح في كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023_2024 .
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كتب عبد الله المعيوف حارس اتحاد جدة رسالة لجماهير النمور في تغريدة جاءت كالتالي :" الحمد لله دآئماً وابدا ،ً الف الف مبروك جمهور الذهب الفوز والتأهل الى دور ال16، فوزنا اليوم هديه بسيطه لاخونا احمد شراحيلي وترجع لنا بالسلامه، والقادم اجمل إن شاء الله.
حسم التعادل الإيجابي بين الاتحاد و الخلود بهدف لكل فريق مساء أمس الثلاثاء ، وتوجة الفريقان لي ركلات الترجيح ونجح فريق الاتحاد في الفوز على الخلود بنتيجة 7 أهداف مقابل 6 ليصعد الانتحاد لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين .