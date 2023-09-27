عاجل
الهولندي هوغربيتس ينشر خريطة غامضة ويؤكد: أنا لا أتنبأ
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبد الله المعيوف يعلق على صعود الاتحاد في دور الـ16 في كأس خادم الشريفين

عبد الله المعيوف
عبد الله المعيوف

علق عبد الله المعيوف الحارس الجديد لفريق اتحاد جدة على صعود النمور  لدور الـ16 بعد الفوز على الخلود بركلات الترجيح في كأس خادم  الحرمين الشريفين  لموسم 2023_2024 .

اقرأ ايضًا..

txt

بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء المصيري

كتب عبد الله  المعيوف  حارس اتحاد جدة رسالة لجماهير النمور  في تغريدة  جاءت كالتالي :"  الحمد لله دآئماً وابدا ،ً الف الف مبروك جمهور الذهب الفوز والتأهل  الى دور ال16، فوزنا اليوم هديه بسيطه لاخونا احمد شراحيلي وترجع لنا بالسلامه، والقادم اجمل إن شاء الله.

حسم التعادل الإيجابي  بين الاتحاد و الخلود بهدف لكل فريق  مساء أمس الثلاثاء  ، وتوجة الفريقان لي ركلات الترجيح  ونجح فريق الاتحاد في الفوز على الخلود بنتيجة 7 أهداف مقابل 6 ليصعد الانتحاد لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين .

الجريدة الورقية