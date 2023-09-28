استمرار توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بالدقهلية

لليوم الرابع على التوالي توافد مئات المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بمحافظة الدقهلية منذ الصباح الباكر وحتى إغلاق المكاتب لتحرير توكيلات تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بكافة المكاتب المنتشرة بمحافظة الدقهلية.

وتزاحم مئات المواطنين في المنصورة وأجا وميت غمر وبلقاس وشربين ودكرنس ومنية النصر والمنزلة والمطرية على مكاتب الشهر العقاري لتوكيل المرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمني لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 10 و11 و12 ديسمبر المقبل. وقام رجال الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة واللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بمتابعة الحالة الأمنية بجميع دوائر العاصمة وتوفير الخدمات الأمنية اللازمة لمنع حدوث اى شغب او تزاحم من المواطنين ومراعاة كبار السن وذوي الإعاقة.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.