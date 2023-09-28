الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إيجاس: تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن  السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر اساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك .

والدليل الاسترشادى الموحد لادارة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ، تمهيداً لتطبيقها بشركات القطاع طبقاً لمنظومة قياس وحصر انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى  ، كما اوشكت الشركة علي الانتهاء من تقريرها الاول للاستدامة. 

وفي مجال سلامة العمليات ، تم إستحداث هيكل تنظيمى في إيجاس والشركات التابعة للبدء في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لسلامة العمليات ، كما تم وضع خطة متابعة تطبيق سلامة العمليات في جميع الشركات التابعة.

مواد متعلقة

فرص عمل في 34 شركة برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه بـ11 محافظة

مصر الدولة الأهم فى الشرق الأوسط وأفريقيا

ﻋﺎم دراﺳﻰ ﺟﺪﻳﺪ.. وأزﻣﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ!

جمعية رجال الأعمال تحدد مسارات للفوز فى منافسة «البريكس»

شركات الدواء تستعين بالقطاع الخاص لحل مشكلاتها الهيكلية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس (بالدرجات)
الجريدة الورقية