إيجاس: تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر اساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك .

والدليل الاسترشادى الموحد لادارة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ، تمهيداً لتطبيقها بشركات القطاع طبقاً لمنظومة قياس وحصر انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى ، كما اوشكت الشركة علي الانتهاء من تقريرها الاول للاستدامة.

وفي مجال سلامة العمليات ، تم إستحداث هيكل تنظيمى في إيجاس والشركات التابعة للبدء في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لسلامة العمليات ، كما تم وضع خطة متابعة تطبيق سلامة العمليات في جميع الشركات التابعة.