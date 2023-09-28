الدكتور محمد كمال خلاف عميدًا لآثار الفيوم

اعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد كمال خلاف، عميدًا لكلية الآثار بجامعة الفيوم.

يذكر أن الدكتور محمد كمال خلاف شغل منصب مدير مركز بحوث وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم ثم مديرًا لوحدة ضمان الجودة بالكلية ورئيس لقسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم ووكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب جامعة الفيوم ثم قائم بأعمال عميد كلية الآثار جامعة الفيوم

قدم الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، التهنئة له متمنيًا له دوام التوفيق .

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حفل استقبال طلاب الطب

ومن جهه اخرى شهد الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب في جامعة الفيوم فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية.

بحضور الدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عمرو عبد الغني منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صلاح مدير البرنامج الأكاديمي، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أكد الدكتور حمدي إبراهيم أن طلاب كلية الطب دائمًا متميزين، لأنهم يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة في علاج المرضى، متمنيًا أن يكونوا على قدر تلك المسئولية.

كما أوصى الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحميدة والأمانة والاخلاص في الحياة العلمية والعملية.

وأكدت الدكتورة نجلاء الشربيني أن الدراسة في المرحلة الجامعية تختلف تمامًا عن الدراسة في مرحلة الثانوية العامة، كما أوصت الطلاب بالمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب.

ومن جانبه أوصى الدكتور محمد صلاح الطلاب الجدد بالالتزام بأخلاقيات الطالب الجامعي.

وفي ختام الحفل قام الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.