مايكروسوفت تطلق تحديث جديد لـ"ويندوز 11"

أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة "ويندوز-11"، حمل معه العديد من الميزات المهمة والعملية لمستخدمي الحواسب، وفق روسيا اليوم.

وتبعا لمايكروسوفت فإن تحديث Moment 4 الجديد حمل مع العديد من التغييرات التي تسهل التحكم بالحواسب وخصائصها، إذ حصلت أدوات التحكم بالصوت على سبيل المثال على تصميم جديد مصنوع بأسلوب Fluent Design، يمكن المستخدم من ضبط مستوى الصوت بسرعة، كما يمكنه من اختيار تقنية الصوت المحيطي في حال كان حاسبه يدعم هذه الخاصية.

ويسهل التحديث الجديد على المستخدمين التحكم بأجهزتهم وتنفيذ عدة مهام عبر الأوامر الصوتية من خلال ميزة Copilot الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومع Moment 4 حصل مستخدمو الحواسب على إمكانيات أكبر لاستخدام الصور "الشفافة" على واجهات أجهزتهم، وبات بإمكانهم التحكم بخلفيات واجهات الاستخدام بشكل أفضل، وتصميم الرسوميات باستخدام الطبقات.

وبالنسبة لبرامج الصور أضافت مايكروسوفت ميزات تساعد المستخدم على تشويش خلفية الصورة ليظهر فيها العنصر المراد لإبرازه، وتعتمد هذه الخاصية أيضا على تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضيفت إلى أداة Snipping Tool في أنظمة ويندوز أيضا ميزات تسمح بالتعرّف على النصوص ونسخها من لقطات الشاشة، وكذلك إخفاء المعلومات الحساسة فيها.

وتم تحسين ميزات النسخ الاحتياطي في أنظمة ويندوز لتسهيل عملية انتقال المستخدم إلى حاسب جديد مع الحفاظ على بياناته المهمة والتطبيقات التي يستخدمها.