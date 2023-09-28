أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

ننشر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cibسجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.