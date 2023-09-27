إحالة متهمين العملات الوطنية والأجنبية بالتجمع إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، المتهمين بتقليد العملات الوطنية والأجنبية بالتجمع للجنايات، ويأتي ذلك القرار بعد اعتراف المتهامين بارتكابهم وقائع تقليد العملات بغرض بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتقليد العملات الوطنية والأجنبية بمنطقة التجمع، وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والسجل الإجرامي للمتهمين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع من ضبط عاطلين وبحوزتهما 3 آلاف دولار أمريكى و4000 آلاف جنيه مصري مقلدين.

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.