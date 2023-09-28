صور.. النيابة الإدارية تعاين مصنع مدينة نصر المحترق

بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الخامس، ظهر اليوم، معاينةً للعقار الكائن بزهراء مدينة نصر - مدينة الأمل - التابع لحى شرق مدينة نصر، والذي شَبَّ حريق بالطابق الأرضي منه مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٩ /٢٠٢٣م.



حيث كلَّف السيد المستشار أشرف محمود - مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار محمود فريد، والمستشارة سارة طاهر، والأستاذة/ أسماء عبد الفتاح -رئيس النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.

وقد تبين من المعاينة: أن العقار مكون من طابقٍ أرضي وأحد عشر طابقاً علوياً، وأنه مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٩ /٢٠٢٣، اندلع حريق بالطابق الأرضي - والذي خصصه صاحبه كمصنع غير مرخص لصناعة المجسمات المعمارية - وأن النيران قد أتت على الطابق الأرضي بالكامل دون أن تمتد لباقي العقار أو العقارات المجاورة، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين هما صاحب المصنع والمحاسب الذي يعمل معه.

وقد باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الخامس، التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيقات لأقوال مدير الإدارة الهندسية - بحي شرق مدينة نصر، ومهندس التنظيم بالحي.

هذا وقد قررت المستشارة سارة طاهر، استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي "شرق مدينة نصر" وتكليفه بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية مدعمًا بالمستندات.