نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي ويتأهل لدور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا مفاجئًا على مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشاك لم تهتز طوال 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق نيوكاسل من اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 53 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أليكسندر إيساك، ليحسم الفريق بطاقة التأهل إلى دور الـ16 على حساب السيتيزن في مفاجأة من العيار الثقيل.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أورتيجا

الدفاع: سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، أكانجي

الوسط: جفارديول، كوفاسيتش، كالفين فيليبس

الهجوم: أوسكار بوب، ألفاريز، جريليش

وأجرى جوارديولا المدير الفني للسيتي 8 تغييرات عن مباراة نوتنجهام فورست الماضية في الدوري الإنجليزي بمشاركة كل من أورتيجا، سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، كوفاسيتش، كالفين فيليبس، أوسكار بوب، وجريليش أمام نيوكاسل.