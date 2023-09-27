جوارديولا يخشى من الإصابات قبل موقعة نيوكاسل

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه سيوازن بين رغبة فريقه في الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وبين تجنب المزيد من الإصابات، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد مساء غدِ الأربعاء.

ويفتقد سيتي لجهود كيفين دي بروين لفترة طويلة، وأيضًا يغيب جون ستونز لعدة أسابيع بسبب الإصابة، كما غاب كلًا من جاك جريليش وبرناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش عن الفريق مؤخرًا.

و كشف جوارديولا عن تركيزه من جهة على التأهل، ومن جهة أخرى على المباريات المقبلة أمام وولفرهامبتون ولايبزيج وأرسنال.

وأكد جوارديولا أن ماتيو كوفاسيتش وجاك جريليش سيعودان للمشاركة أمام نيوكاسل يونايتد، بعد أن غابا عن المباريات السابقة منذ التوقف الدولي بسبب الإصابة، بينما ظهر جريليش لعدة دقائق خلال الفوز على نوتنجهام فورست.

وسيقوم مدرب سيتي بإجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق خلال الجولة الثالثة من البطولة أمام نيوكاسل.

وأوضح المدرب الإسباني: جاك جريليش في وضع أفضل، وكذلك ماتيو كوفاسيتش، لا أعرف عدد الدقائق، سواء من بداية المباراة، أو من بداية الشوط الثاني، ولكنهما سيحصلان على عدد من الدقائق .

وقال جوارديولا: في البداية الجميع كان جاهزًا وبدأنا الموسم بشكل قوي، ولكن من الممكن أن يكون ذلك بسبب وجود 7 أو 8 لاعبين يلعبون بشكل منتظم.