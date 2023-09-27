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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس السيسي أعاد العصر الذهبي للاهتمام بالمعلم.. فيديو

السيسى خلال زيارته
السيسى خلال زيارته مدرسة بشربين بالمنصورة

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن اهتمام الدولة المصرية بالمعلم، والتأكيد على مهمة المعلم الخطيرة في بناء الإنسان المصري، كما جاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمس، وتدريب المعلمين في الأكاديميات، يسهم بشكل كبير في بلورة واجب المعلم وصقل مهمته وشخصيته.

المعلم المصري
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية دولة شابة، وعندما تقدم مثل هذا النموذج للعالم فإنها تستثمر في العقول، مؤكدًا أن التعليم والثقافة أهم ما تستثمر فيه الدولة المصرية بعد عام 2014.

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تمكين الشباب


وأوضح أنه قبل عام 2014، كنا نشهد حالة من تجريف العقول، وخلو من قيادات الصف الثاني والثالث، بالإضافة إلى وجود أزمة كوادر قبل عام 2011،  وما تلاها من أحداث، مؤكدًا أنه بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانه بهذه القدرات الهائلة تم تمكين الشباب والبحث عن هذه العقول، فأصبحت هناك أكاديميات للتدريب وخطط للتطوير واجتماعات دائمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسئولين عن العملية التعليمية والثقافية.

وأشار إلى أنه نتجت مخرجات عن كل هذه الخطوات، منها ما يتعلق بتطوير المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية والاهتمام بالمعلم، وقد فطنت القيادة السياسية في هذا العصر إلى أن المعلم هو أساس منظومة التعليم، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد العصر الذهبي للاهتمام بالمعلم.

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