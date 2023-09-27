بسمة وهبة: الرئيس السيسي إنسان أصيل وقائد يعمل ويصارح شعبه (فيديو)

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّه رغم كل ما يحدث حول مصر ووجود طرق كثيرة قد يستخدمها أهل الشر أو أهل السياسية للتأثير واللعب على عواطف الناس، إلا أن الله عز وجل كان كريما مع الشعب المصري في هذا التوقيت.

وأضافت ، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: “ربنا بعت لنا إنسان معدنه أصيل وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو قائد يعمل ويصارح ويشارك الشعب”.

وتابعت الإعلامية: “الرئيس السيسي قال نحن نحارب بشرف في زمن عزّ فيه الشرف، وبالأمس كان يحتفل بيوم تفوق جامعات مصر وشارك الطلاب أحلامهم، وقلنا إنه نموذج للقائد صانع الأمل، وصناعة الأمل هي الصناعة الأصعب في تاريخ البشرية”.

وأكملت: “واليوم، قدم رئيس الجمهورية نموذجا ورسالة جديدة محتواها الطمأنينة وفي نفس الوقت تعبر عن منهجه، وهو أنه لكي نبني مصر يجب أن نمضي في مشوار صعب ولا يوجد شيء سهل”.

وأكدت أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في احتفالية المولد النبوي الشريف اليوم على معنى أنه بعد العُسر يُسر، موضحةً: «واحدة من أجمل صفات الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا ينسى شيئا أبدا ولا يكل ولا يمل من خوض أي معركة طالما هي في مصلحة مصر وشعب مصر ومستقبل مصر».

وتابعت: «معركة الوعي تعتبر واحدة من أهم المعارك التي يخوضها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحمل همها فوق أكتافه، وعندما نراجع كل المناسبات التي شارك فيها الرئيس السيسي نجد فيها اهتماما غير عادي بالعقل المصري ووعي الشعب المصري وهذا يرجع إلى يقينه وإيمانه بدور الشعب المصري في حماية وبناء البلد».

وأردفت: «خلال الاحتفلال بالمولد النبوي الشريف، تحدث الرئيس السيسي عن درس مهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن سيرة النبي هي المصدر الرئيسي الذي نتعلم منه الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة والصبر على الصعاب».