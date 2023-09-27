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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبد الفتاح الطاروطي معلقا على تكريم السيسي له: تشريف كبير لى (فيديو)

السيسي يكرم الشيخ
السيسي يكرم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

كشف الشيخ عبدالفتاح الطاروطي القارئ بإذاعة القرآن الكريم، كواليس تكريمه من الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف.

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القارئ عبدالفتاح الطاروطي: نشكر الرئيس على دعمه وتكريمه لأهل القرآن

وقال عبدالفتاح الطاروطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي": "أصبت بكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطي في الحمام لكن حالتي الصحية مستقرة".

وأضاف عبدالفتاح الطاروطي: "علينا أن نفتخر بأن الرئيس السيسي لديه قلب رقيق ويحرص على تكريم أهل القرآن والعلم"، متابعا: "الرئيس السيسي شخصية جديرة بالاحترام، واللفتة الإنسانية من الرئيس السيسي تشريف كبير بالنسبة لي".

الرئيس السيسي قال لي :إحنا بنحبك

وأكمل عبد الفتاح الطاروطي:" قلت للرئيس السيسي إن نزولك من على منصة التكريم لتكريمي تاج ووسام على صدري والرئيس السيسي قال لي :إحنا بنحبك"، واعتبرت هذه الكلمة أكبر وسام حصلت عليه".

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القارئ عبدالفتاح الطاروطي: نشكر الرئيس على دعمه وتكريمه لأهل القرآن
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