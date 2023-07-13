أغنية عمرو دياب ونجله عبدالله .. "ياليل" مفاجأة الهضبة للجمهور

طرح الهضبة عمرو دياب أحدث اعماله الغنائية وتحمل اسم “ياليل”، عبر منصات الإستماع الشهيرة، والتي تعد أول تعاون غنائي يجمعه بنجله عبدالله.

أغنية “يا ليل” من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو دياب، ومن توزيع أحمد ابراهيم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

عمرو دياب ونجله عبدالله

ومن ناحية أخرى، موعد غنائي جديد، غدًا، يجمع بين الهضبة عمرو دياب وجمهوره، في حفل غنائي جديد في مراسي، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية الذي يجوب أنحاء الجمهورية.

موعد بدء حفل عمرو دياب في مراسي 2023

ومن المقرر أن تُفتح أبواب الحفل في السابعة مساءً ويتم تنظيم الدخول حسب كل فئة من التذاكر، والتي تم نفادها بالكامل قبل أيام من إقامته.

وكان قد تصدر الهضبة عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا عبر أحد تطبيقات الاستماع الشهيرة، بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة “قولي اسمي”، وهي من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتحقق نجاحات مختلفة منذ طرحها على تطبيق أنغامي.

كلمات أغنية قولي اسمي

وجاءت كلماتها كالآتي: وتقول كلماتها قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

وإتفاجئت طلعلي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

ان انا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي أبعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

طب سؤال هو أنا كده هفضل

كل يوم مبهور يا ترا

بلغي كل الناس قولي اسمي

ان انا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي أبعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا".