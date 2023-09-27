اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يحصل على تزكية أكثر من 20 نائبًا للترشح لرئاسة الجمهورية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يحصل على تزكية أكثر من 20 نائبًا للترشح لرئاسة الجمهورية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"بيت الأمة" في الانتخابات الرئاسية

الوفديون صخرة صلبة وكتلة واحدة يجمعهم حب الوطن وحب الوفد

الوفد جاهز لخوض السباق الرئاسي

محطات رصد لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر

عام دراسي جديد.. وأزمات قديمة

قرارات الحماية الاجتماعية في مصيدة التضخم والتجار

الفلسطينيون يشدون الرحال للأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

السفير الروسي بالقاهرة في حوار لـ الوفد: مصر الدولة الأهم في الشرق الأوسط وإفريقيا