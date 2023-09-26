بسمة وهبة: الرئيس السيسي لا ينام من أجل صناعة السعادة للمصريين

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة بعلم مصر على الهواء، ملوحة بعلامة النصر، وذلك، احتفالا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".

وقالت "وهبة": "يا رئيس أنت دائما رافع رأسنا، بس النهاردة رفعت رأسنا في العالي، الإسماعيلية بتفرح وشباب مصر كله يفرح، وقلوبنا معهم لأنهم أبناء مصر الذين سيقومون ببنائها".

وأضافت: "أريد أن أشكر كل من رتب ونظم ما حدث، ما كل هذا الجمال، إيه الحلاوة دي والجمال ده؟! لا أعرفهم لكني أقول لهم شكرا، شكرا، شكرا، أقول شكرا لكل من تعب وفكر، مشهد أولادنا في الاستاد مشرف وفخورون بأننا مصريون".

لا ينام

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد احتفالات اليوم، قائلة: "فخورون أننا مصريون وفخورون أنك رئيسنا وبما تفعله من أجلنا وفخورون بالجمهورية والجديدة".

وأضافت: "الرئيس السيسي هو الرجل الذي لا ينام، ففي ووقت انشغال المرشحين بالانتخابات تنشغل أنت بأبناء مصر وصناعة الأمل، أقول كلاما من قلبي، جلست أمام التلفاز من الصباح حتى المساء بسبب جمال ما شاهدته في احتفاليات اليوم".

وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدخل السعادة على قلوب المصريين والشباب: "من السهل على المسؤول أن يكون قويا، ولكن أن يكون صانع أمل، فإن هذا الشيء ليس سهلا، والقوة مهمة في إدارة شؤون البلاد، لكن صناعة الأمل هي الدليل الكبير على أن الرئيس السيسي ليس مجرد مسؤولا، فقد حقق المعادلة الصعبة وجمع بين القوة وصناعة الأمل".

الإبقاء بحضن البلد

ونوهت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مع الحضور عن دعم الرياضيين الشباب، موضحةً: "هذا الملف فتحناه كثيرا، وتحدث كثيرون عنه من أجل دعم الرياضيين الشباب".

وتابعت: "الرئيس السيسي تحدث اليوم من منطلق خوفه على شباب مصر واسم الدولة المصرية بين الدول، وقال نصا أريد دعما للأبطال الرياضيين، يقصد أبناء مصر الذين يحصلون على جنسيات دول أخرى ويدعمونها".

وتابعت: "الرئيس يريد ألا يخرج المصريون من حضن بلدهم، وأوصى على الرياضيين ووجه الوزراء بدراسة وزيادة الدعم المقدم لهم، وأشار إلى إمكانية مضاعفة هذا الدعم.. تعظيم سلام للرئيس السيسي".

الرهان على المستقبل

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي راهن على الأمل والمستقبل، كما أنه صريح وواضح ويشارك شعبه بكل شيء ويصارح شعبه بأي شيء بصرف النظر عما إذا كان جيدا أو سيئا.

ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن التعليم اليوم، وأكد على ضرورة أن يحصل على قوة دفع هائلة، ووجه رئيس الوزراء وجميع الوزراء والمسؤولين بأن تدخل الخدمة 100 مدرسة خلال سنة.

وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية دعم البحث العلمي وشباب الجامعات في المبادرة التي تخص البحث العلمي والابتكار، وسيتم زيادة الدعم بواقع 100 مليون جنيه، كما تحدث أيضا عن المدارس في الوقت ذاته.