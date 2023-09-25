بسمة وهبة: الترشح للرئاسة حق لأي شخص تتوفر به الشروط (فيديو)

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تفاصيل إطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الهيئة أعلنت التفاصيل كاملة.

فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات

وأضافت بسمة وهبة، ببرنامجها“٩٠ دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات.

وتابعت بسمة وهبة، أن من حق أي شخص الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في مصر لمن توافقت عليهم الشروط التي حددها الدستور والقانون، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كشفت تفاصيل موعد الانتخابات والنتيجة والإعادة.