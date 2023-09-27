تفاصيل مسلسل نصي الثاني قبل ساعات من عرضه

ينطلق عرض مسلسل نصي الثاني، بطولة الفنان علي ربيع، غدًا الخميس، 28 سبتمبر الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، والذي يرصد قصة شاب ثلاثيني يعمل في أحد المصارف ولا يحسن التعامل مع الجنس اللطيف، وما زال يبحث عن الحب.

تفاصيل مسلسل نصي الثاني

يضم مسلسل “نصي الثاني” مجموعة من الفنانين، وهم: علي ربيع، محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف..

علي ربيع

علي ربيع.. رحلة البحث عن الحب

ويكشف علي ربيع، تفاصيل شخصيته في مسلسل “نصي الثاني”، قائلًا:" نادي حمدي النادي هو شاب بسيط، مالوش علاقة بالحب، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني"، لافتاً إلى أنه لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها، هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية، وهو لا يريد أن يتزوج زواج صالونات، لأنه يعتقد أن هذا النوع من الزواج لا يضمن السعادة الزوجية، هذا باختصار ما نراه في الحلقات العشر، ويشير أن "في كل حلقة معنا نجمة سنتعرف إلى قصة نادي معها".

وأضاق ربيع، قائلاً:"بطاقة سحرية تقع في يد نادي، كلما كتب اسماً عليها وجد فتاة بالاسم نفسه تقع في حبه، لكن الحبكة ليست مبنية على هذا الأمر بالتحديد"، متوجهاً بالشكر إلى "كل النجمات اللاتي كن ضيفات شرف في المسلسل".

وأردف، قائلاً أن "العديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه النجمين محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك، كما أن الممثل القدير محمد محمود يقدم دوراً رائعاً".

محمد محمود

محمد محمود.. العمر مجرد رقم!

وكشف الفنان محمود محمود، تفاصيل شخصيته في المسلسل، قائلًا:" أقدم شخصية عصام وهو صديق نادي، الذي تخرج معه من الجامعة في الدفعة نفسها، مشيراً إلى التفاصيل المثيرة لدوره وكيف يتعامل مع الكوميديا في العمل، هذه الفكرة بذاتها طريفة، حيث أن الرجل أمضى أكثر من 20 عاماً في السنة الجامعية نفسها، وهو يعيش في شخصية شاب تخرج حديثاً من الجامعة، والعمر بالنسبة له مجرد رقم في البطاقة".

وأضاف محمد محمود، قائلًا: " حينما قرأت الشخصية شعرت أنها خفيفة ولم يسبق لي تقديمها، وأتعامل معها كأنني في عمر الشباب، وأعامل والد نادي ووالدته وكأنهما والدي ووالدتي، وهما في مثل سني".

وتابع، قائلًا: "العمل يقدم كوميديا الموقف، عن شاب خجول لا يحسن التعامل مع النساء، ويقرر عصام أن يعطيه خبرته، ما يعرضه للكثير من المشاكل".

وأشاد محمود محمود بالفنان علي ربيع، قائلاً: "علي ربيع شخصية تلقائية تحبها الناس، وتصل الكوميديا إلى الجمهور من خلال صدقه في تعامله مع أي شخصية يقدمها، هو وكل أقرانه في مسرح مصر أيضاً، وبيننا كيمياء عالية".

وقال محمد محمود: “من يربط بين جيلين في هذا العمل هو شخصيتي في العمل، مشيدًا بالمخرج عمرو صلاح، قائلاً:" مخرج واع، ومدرك ولديه إحساس كوميدي وخياله متفق معنا، وأنا مستمتع بالعمل معه ".

محمود البزاوي

محمود البزاوي.. صراع الأجيال

وكشف الفنان محمود البزاوي تفاصيل شخصيته في المسلسل، قائلًا:" أجسد دور حمدي النادي والد نادي وهو علي ربيع، وهو رجل كلاسيكي في تربيته وفهمه للعلاقة بين الأب والابن، لكن هذه الصورة تتبدل في النصف الثاني من الحلقات، حينما يكتشف أنه لا يمتلك أي حقيقة مطلقة، وعليه متابعة ابنه ليفهم الحياة أكثر، كما أنه يتورط في مشكلة تتعلق بابنه ويدرك لاحقاً أنه يجب أن منحه حرية الاختيار في حياته".

سلوى عثمان

سلوى عثمان.. انصاف الطموحة

وأعربت الفنانة سلوى عثمان، عن سعادتها بمشاوكتهل في مسلسل “نصي الثاني”، قائلة:" سعيدة بمشاركتي في العمل، وأجسد شخصية إنصاف والدة نادي وهو الفنان علي ربيع، والتي تريد لابنها أن يتزوج سريعاً، لكن عقدة تعرض لها في الطفولة أخرت الأمر"، لافتة إلى طموحات الشخصية في العمل".

وأضافت سلوى عثمان: "إنصاف، هي ربة منزل، لكن لديها طموحات كبيرة لذا أسست مشروعاً خاصاً بها فافتتحت قناة طهي على موقع يوتيوب، تقدم فيه "أحلى الأصناف مع إنصاف"، وتحكي عن ابنها في القناة وانها تبحث له عن عروس، ثم تتراجع بحجة أنها لا تريد التطرق إلى الحياة الشخصية".

وأشادت سلوى عثمان بالمخرج عمرو صلاح، قائلة:" مخرج يمتلك حساً كوميدياً رائعاً".