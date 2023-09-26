سلوى عثمان صاحبة قناة طهي على يوتيوب في "نصي الثاني"

ينطلق عرض مسلسل “نصي الثاني” بطولة الفنان علي ربيع، محمود البزاوي، سلوى عثمان، يوم 28 سبتمبر الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، ويجسد الأخير دور والد "ربيع"، وخلال الأحداث.

محمود البزاوي.. صراع الأجيال

وكشف الفنان محمود البزاوي تفاصيل شخصيته في المسلسل، قائلًا:" أجسد دور حمدي النادي والد نادي وهو علي ربيع، وهو رجل كلاسيكي في تربيته وفهمه للعلاقة بين الأب والابن، لكن هذه الصورة تتبدل في النصف الثاني من الحلقات، حينما يكتشف أنه لا يمتلك أي حقيقة مطلقة، وعليه متابعة ابنه ليفهم الحياة أكثر، كما أنه يتورط في مشكلة تتعلق بابنه ويدرك لاحقاً أنه يجب أن منحه حرية الاختيار في حياته".

سلوى عثمان.. انصاف الطموحة

وأعربت الفنانة سلوى عثمان، عن سعادتها بمشاوكتهل في مسلسل “نصي الثاني”، قائلة:" سعيدة بمشاركتي في العمل، وأجسد شخصية إنصاف والدة نادي وهو الفنان علي ربيع، والتي تريد لابنها أن يتزوج سريعاً، لكن عقدة تعرض لها في الطفولة أخرت الأمر"، لافتة إلى طموحات الشخصية في العمل".

وأضافت سلوى عثمان: "إنصاف، هي ربة منزل، لكن لديها طموحات كبيرة لذا أسست مشروعاً خاصاً بها فافتتحت قناة طهي على موقع يوتيوب، تقدم فيه "أحلى الأصناف مع إنصاف"، وتحكي عن ابنها في القناة وانها تبحث له عن عروس، ثم تتراجع بحجة أنها لا تريد التطرق إلى الحياة الشخصية".

وأشادت سلوى عثمان بالمخرج عمرو صلاح، قائلة:" مخرج يمتلك حساً كوميدياً رائعاً".

مسلسل نصي الثاني



أبطال مسلسل نصي الثاني

يضم مسلسل “نصي الثاني” مجموعة من الفنانين، وهم: علي ربيع، محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف.