محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف .. صور

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، احتفال مديرية أوقاف سوهاج بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد العارف بالله، بحضور اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات للشيخ صلاح بريقي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن مولد النبي الكريم، والدروس المستفادة من أحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصرى عامة بتلك الذكري العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد عينا تلك المناسبات بالخير والبركات.



وفي سياق متصل استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء بمكتبه، اللواء يسري عبدالله الديب، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، خلال زيارته لمحافظة سوهاج؛ بحضور المهندس السيد أبو عقيل، مدير عام الأبنية التعليمية بسوهاج.



ورحب المحافظ برئيس هيئة الأبنية التعليمية خلال زيارته التي تأتي لتفقد عدد من المدارس الجديدة والمدارس التي تمت صيانتها، ومدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بسوهاج، مشيدًا بجهود هيئة الأبنية التعليمية في بناء المدارس الجديدة، وصيانة المدارس القائمة، والطفرة التي تشهدها محافظة سوهاج في مجال الأبنية التعليمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية اهتمام القيادة السياسية والدولة بمحافظات الصعيد خاصة محافظة سوهاج، التي شهدت إنشاء 528 مدرسة جديدة وصيانة 1181 مدرسة بتكلفة تخطت 3.5 مليار جنيه خلال 9 سنوات بسوهاج، مشيرًا إلى استمرار العمل وإنشاء المزيد من المدارس لتلبية احتياجات الموطنين، وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.