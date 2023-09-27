مركز شباب بني وشاح بالمراغة يستضيف المعسكر الأول لسفراء مشواري

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة المركزيه لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة المعسكر الأول لسفراء مشواري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري بمقر مركز الشباب بتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وكانت حصيلة المشاركين في اليوم الأول من المعسكر الأول لسفراء مشواري 120 مشارك ومشاركة.

ويهدف التدريب إلى رفع مهارات النشء وتدريبهم علي العمل ضمن فريق عمل واحد وضبط الوقت وكيفية كتابة سيرة ذاتية ضمن برنامج تنمية المهارات التابع لبرنامج مشواري .

ووجه الدكتور محمد فريد شوقي، إلى ضرورة عمل قاعدة بمراكز الشباب بالمحافظة تهتم بمهارات النشء وتنمية مهاراتهم لتقديمهم لسوق العمل على المدي البعيد.

وأشاد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، بالدور الذي تقدمه إدارة التدريب والمشروعات بالإدارة العامة للشباب في تقديم البرامج الهامة والهادفة التي يهتم بها الشباب في الفترة الحالية متمثله في برنامج مشواري .

وقال مصطفى زكريا مدير إدارة التدريب والمشروعات، إن الذي يقوم بالتدريب للشباب هم من سفراء مشواري التابعين لمديرية الشباب والرياضه وعلي رأس كل مجموعة مدرب من مدربين مشواري بمحافظة سوهاج.

وفي سياق متصل إنطلقت اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري فعاليات دورى تنس الطاولة بمقر مركز شباب شندويل التابع لإدارة شباب المراغة ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ﴿ رياضة﴾

وتم الإعلان عن موعد المشروع في تنفيذ دوري تنس الطاولة في أماكن هي مَحط أنظار الجميع لضمان مدي معرفة أكبر عدد ممكن من المشاركين وضمان الجدية في الأداء.

وأقيمت فاعليات الدوري بمشاركة ٤٥ عضوًا من أعضاء المركز بهدف مساعدة لاعبي تنس الطاولة على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية للتعامل مع سرعة الكرة، ودورانها ووضعها المتحرك، إضافة إلى تنمية التأهب الذهني بشكل يتيح للاعبين الصغار تطوير رد فعلهم العقلي والجسدي واستغلال أوقات الفراغ والعطلات المدرسة لما هو مفيد ونافع.



وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن مراكز الشباب على مستوى كافة مدن محافظة سوهاج تقوم بأدوارها على أكمل وجه من خلال إتاحة الفرصة لممارسة مختلف الأنشطة بها، وذلك في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .



وشدد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، على ضرورة إزالة كافة المعوقات عن المترددين على مراكز الشباب وتهيئة المناخ المناسب لممارسة الأنشطة والفعاليات المختلفة .