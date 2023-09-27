بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد يلا شوت في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. كورة لايف
بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد يلا شوت في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. كورة لايف
بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد يلا شوت في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. كورة لايف، يلتقي فريقا نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الحالي 2023-2024.
مانشستر سيتي لم بخسر في آخر 10 مباريات ضد نيوكاسل يونايتد، لكنها ليست أفضل سلسلة له، حيث حقق 17 مباراة دون هزيمة بين موسم 2005/06 وموسم 14/15 و لا تزال تلك السلسلة هي الأفضل ضد نيوكاسل. على الإطلاق ضد نيوكاسل.
ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات أمام نيوكاسل يونايتد، آخر هزيمة كانت في موسم 2018/19 في الدوري الإنجليزي الممتاز، (1-2).
حافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في 7 من آخر 10 مباريات أمام نيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات، بينما فشل فريق نيوكاسل في الحفاظ على شباكه نظيفة.
ويعتلي النرويجي الدولي إيرلينج هالاند بصدارة أغلى اللاعبين في مباراة اليوم بواقع 180 مليون يورو مقابل 70 مليون لصالح ألسكندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد متصدر قائمة فريقه.
ويملك المدرب بيب جوارديولا الكثير من مفاتيح اللعب البديلة للتشكيلة الأساسية في مباراة اليوم بما يجعله قادراً على منح لاعبيه وعلى رأسهم إيرلينج هالاند الراحة من خوض اللقاء رغم قوته.
يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
في المقابل يخشى مانشستر سيتي من العرض التاريخي الذي قدمه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الجولة الماضية واكتساحه فريق شيفيلد يونايتد على أرضه وبين جماهير الأخير بثمانية أهداف دون مقابل.
ما هي نتائج آخر 10 مباريات بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد؟
|النادي
|فوز
|تعادل
|الأهداف المستقبلة
|نيوكاسل يونايتد
|8
2
|30
|مانشستر سيتي
|2
|8
الهداف التاريخي لمواجهات مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد؟
|المركز
|اللاعب
|عدد الأهداف
|النادي
|1
|سيرجيو أوجويرو
|15
|مانشستر سيتي
|2
|لين وايت
|13
|نيوكاسل يونايتد
|3
|دنيس تيوارت
|10
|مانشستر سيتي
|3
|نيل يونج
|8
|مانشستر سيتي
|5
|رحيم سترلينج
|8
|مانشستر سيتي
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