ختام مشروع حاضنة الإبتكار الإجتماعي "ضفاير " لتمكين الشباب بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الحياة" ، فعاليات ختام مشروع تمكين الشباب للمشاركة في مواجهة تحديات السكان على المستوى المحلي من خلال حاضنة الابتكار الاجتماعي " ضفاير"، والذي نفذته مؤسسة " صناع الحياة "، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الدكتورة منال عيد رئيس برنامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة "صناع الحياة "، ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية .

ورحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا وعلى رأسهم اللواء "محسن النعماني" وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج الأسبق في بيته سوهاج، مؤكدا على استمرار تنفيذ المبادرات القومية لبناء الإنسان المصري؛ لتنمية الأسرة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ومن أهمها المبادرات التي تعالج القضايا السكانية ومنها " الزواج المبكر للأطفال، وختان الإناث، والحد من الزيادة السكانية".



وأشاد " الفقي " بجهود مؤسسة " صناع الحياة "، والدور الحيوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، داعيا كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى تكثيف النشاط والتعاون مع المحافظة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسين المؤشرات السكانية، ومعالجة القضايا المجتمعية، لافتا إلى دعم المحافظة التام لجميع مبادرات المجتمع المدني الهادفة .



وأعرب اللواء "محسن النعماني " عن سعادته البالغة بحضوره اليوم إلى محافظة سوهاج، وما شاهده من تطوير وتنمية طالت المحافظة فى مختلف المجالات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" ، مشيرا إلى أن المؤسسة تهتم بالبشر والحجر من خلال مجالات " التمكين الاقتصادي وسبل العيش، ومحو الأمية، والمساعدات الانسانية، والاحتياجات الأساسية، والتوعية، والتأهيل والتدريب، وخلق فرص تطوعية " .

وأشارت منال عيد رئيس برنامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن أهم أهداف حاضنة الابتكار الاجتماعي هو" تيسير ودعم المشاريع الاجتماعية، وتحديد أفضل الممارسات وبناء المشاريع بالنظام البيئي المصري المتعلق بإنشاء المشاريع الاجتماعية، وتطوير الحلول التي تحدث تأثيرا اجتماعيا، لافتة إلى أن من مخرجات المشروع عدد 10 مشروعات تم تطويرها وتمويلها لمواجهة قضية ختان الإناث بقرى سوهاج .



وفى نهاية الحفل قام محافظ سوهاج، ورئيس أمناء مؤسسة صناع الحياة بتكريم السيدات أصحاب المشروعات، وفريق عمل المشروع من المتطوعين من المؤسسة، كما قام اللواء محسن النعماني بإهداء درع المؤسسة للسيد المحافظ تقديرا لجهوده ودوره فى دعم تنفيذ المشروع على أرض سوهاج.