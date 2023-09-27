يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في كأس الرابطة LIVE LFCTV

يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في كأس الرابطة LIVE LFCTV، تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إلى الموقع الرسمي للنادي، قبل مواجهة ليستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

سيتجدد اللقاء بين فريقي ليفربول وليستر سيتي اليوم الأربعاء على أرض ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023-2024. يعد هذا اللقاء من أبرز المباريات التي يخوضها الريدز خلال شهر سبتمبر.

تاريخ المواجهات: لقد التقى ليفربول وليستر سيتي في 88 مباراة سابقة، حيث فاز الريدز في 44 مباراة وتعادلا في 17 مباراة، فيما انتصر ليستر سيتي في 27 مباراة. وسجل ليفربول 142 هدفًا مقابل 102 أهداف ليستر سيتي.

تتفوق قيمة فريق ليفربول على قيمة ليستر سيتي من الناحية التسويقية بشكل كبير، حيث يبلغ إجمالي قيمة لاعبي الريدز حوالي 830 مليون يورو مقابل 252 مليون يورو لقيمة لاعبي ليستر سيتي.

ويتفوق نادي ليفربول في القيمة التسويقية للمباراة بواقع 830 مليون يورو، مقابل 252 لصالح ليستر سيتي فيما يحتل صدارة أغلى اللاعبين لويس دياز جناح الريدز بواقع 75 مليون.

وعلى الصعيد الفردي يأمل محمد صلاح في قيادة نادي ليفربول لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات التي وضعت الريدز في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي حيث استطاع تسجيل 3 أهداف و4 أسيست في البريميرليج وبات حديث الساعة بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يساهم تهديفيا سواء بهدف أو أسيست خلال 12 مباراة متتالية.

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وقال كلوب: "أكثر ما أسعدني إلى جانب النقاط الثلاث، ضد وست هام، هي الطريقة التي بقينا بها في المباراة، قد شاهدت العديد من المباريات التي أصبحت صعبة لأسباب عديدة لكننا تمكنا من العودة".

تشكيل ليستر سيتي ضد ليفربول

فيما جاء تشكيل فريق ليستر سيتي المتوقع لمباراة ليفربول اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية 2023/2024، كالتالي: