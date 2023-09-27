بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة.. مباراة ليفربول وليستر سيتي محط اهتمام الكثير من جمهور وعشاق كرة القدم، فستقام المواجهة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، فمن المتوقع أن تنطلق المواجهة المثيرة في أجواء مليئة بالإثارة، وسيبذل الريدز جهوده المكثفة من أجل تحقيق الفوز واكتساب العلامة الكاملة للمنافسة على اللقب.

ليفربول لم يخسر في أي لقاء منذ بداية الموسم الجاري، وحقق انتصارات مميزة تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، وبتواجد نجمنا المصري محمد صلاح الذي كان له مساهمة مع أي مباراة يشارك بها.

ليفربول وبقيادة محمد صلاح نجح في تحقيق الفوز منذ أيام على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، وهذه النتيجة تكررت في الموسم الحالي أكثر من مرة، منها لقاء في الجولة الأولى بالدوري الأوروبي أمام لاسك ليننز النمساوي.

تاريخيا التقى فريقا ليفربول ضد ليستر سيتي في 88 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها الريدز تحقيق الفوز في 44 لقاء والتعادل في 17 والخسارة أمام ضيفه في 27 مواجهة.

ونجح فريق ليفربول في تسجيل 142 هدفاً في مرمى ليستر سيتي الذي اكتفى بإحراز 102 هدفاً بينما يتصدر هدافي مباريات الفريقين جيمي فاردي برصيد 10 أهداف، يليه ايان راش أسطورة الريدز بواقع 9، وجون توشاك 8.

وانتهت اخر مواجهة بين الناديين في المباريات الرسمية بفوز الريدز بثلاثية نظيفة على ملعب المنافس في مايو الماضي بالدوري الإنجليزي ونجح خلالها محمد صلاح في صناعة هدفين لكل من ترينت ألكسندر أرنولد، وكيرتس جونز.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول وليستر سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وأضاف: "على المستوى الشخصي، لدي بعض الذكريات الرائعة عن كأس الرابطة (كاراباو)، لكنني أقول دائمًا إن النهائي لن يبدأ في ويمبلي في فبراير، بالنسبة لنا، سيبدأ في آنفيلد الليلة لأن اللحظة التي يطلق فيها الحكم صافرته للإشارة إلى بداية المباراة هي اللحظة التي تبدأ فيها رحلتنا، ومن ثم فإن الأمر متروك لنا إلى أي مدى سنذهب في المنافسة". واختتم: "كما أظهر اللاعبون بالفعل هذا الموسم، أنهم مستعدون للعمل معًا وتقديم كل شيء بغض النظر عن الأسماء الموجودة على ظهر قمصاننا الحمراء، لذا نأمل أن يكون الأمر نفسه تمامًا الليلة".

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم؟

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق عامر الخوذيري.

ما هو تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي؟

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي الليلة، مجموعة من التغييرات، على رأسها إراحة محمد صلاح والاستفادة من قدراته في لقاء توتنهام المرتقب يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: كيفين أوران كيليهير.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - إبراهيما كوناتي - إزري كونسا - ستيفان بايتيتش.

خط الوسط: إندو - هارفي إليوت - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: ديوجو جوتا - بن داوك - كودي جاكبو.