بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي يلا شوت في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. كورة لايف

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي يلا شوت في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. كورة لايف، يبحث محبو النجم محمد صلاح عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية 2023/2024 والتشكيل، بعدما واصل الريدز عروضه القوية خلال الموسم الحالي، والتي جعلته ينافس بشكل مباشر حتى هذه اللحظة على جدول ترتيب البريميرليج، وتعادل ليفربول في مباراة مع تشيلسي بافتتاح مباريات الدوري الإنجليزي 2023/2024، لذا تسعى جماهير كرة القدم لمعرفة موعد مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة لها.

يدخل ليفربول بالقوة الضاربة بحثاً عن نقاط اللقاء والتأهل الى الدور التالي من المسابقة الإنجليزية التي يسعى الريدز الى تحقيق لقبها لتعويض ما فاته الموسم الماضي من الخروج بدون أية ألقاب.

ويعول الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على خطه الأمامي بقيادة النجم المصري محمد صلاح هداف الريدز خلال المواسم الست الماضية والذي يبحث عن مواصلة تألقه هو الآخر في البطولة الثالثة التي يشارك فيها الموسم الحالي بعد الدوري الإنجليزي ويوروبا ليج.

تاريخيا التقى فريقا ليفربول ضد ليستر سيتي في 88 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها الريدز تحقيق الفوز في 44 لقاء والتعادل في 17 والخسارة أمام ضيفه في 27 مواجهة.

ويلتقي ليفربول مع خصمه ليستر سيتي في دور الـ32 من بطولة كأس كاراباو، موسم 2023/24 على ملعب "الأنفيلد".

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول وليستر سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ومن المتوقع أن يلجأ ليفربول إلى إجراء العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي، والاعتماد أكثر على اللاعبين الشباب، الذين لا يحظون بفرص لعب منتظم في البطولات الكبرى الأخرى. وتشير التوقعات إلى عدم تواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول في لقاء الليلة.

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي

ينتظر أن يختار يورجن كلوب، تشكيل ليفربول اليوم، لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت أرنولد.

خط الوسط: واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز.

تشكيل ليستر سيتي ضد ليفربول

فيما جاء تشكيل فريق ليستر سيتي المتوقع لمباراة ليفربول اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية 2023/2024، كالتالي: