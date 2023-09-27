داعية إسلامية: الطبطبة على الأبناء وصية من وصايا النبي (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن ضرب الزوج لزوجته بالمنديل أو السواك، ليس ضربًا حقيقيًا وإنما اعتراض عليها وإعراض عنها فقط؛ لأن النساء لا تضرب، مستشهدة بنهي الله تعالى عن حزن المرأة، وقوله تعالى: “وعاشروهن بالمعروف”، مضيفة أن من يعتدي على المرأة فعليه ذنب وإثم، وعلى النقيض من يحسن إلى زوجته فيثاب عليه من الله أيضًا.

وصرحت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: “الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجاته وبناته أفضل معاملة، من خلال مساعدتهن في المنزل والرحمة بهن ومشورتهن، فكان يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثيابه”.

وعلقت الدكتورة نيفين مختار: “الزوج يسمع زوجته كلامًا ووابلًا من الألفاظ غير الآدمية في زمننا الحالي، موجهة رسالة للأزواج: "شوفوا سيدنا النبي كان بيعامل زوجاته ازاي”، وبشأن المتزوج من أكثر من زوجة فأقول له عليك بالعدل والوفاء والود بينهم.

وتابعت: “في ذكرى المولد النبوي يجب علينا التحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث الأمانة والصدق والحب والرحمة، وحول معاملة النبي مع أولاده واصلت: كان له هيبة ولا يضربهم ويعاملهم معاملة طيبة حسنة”.

واستكملت: "الطبطبة على الأبناء وصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حتى لا ينحرف الابن عن المسار الصحيح".