دعاء المولد النبوي الشريف

يوم المولد النبوي الشريف هو مناسبة عظيمة، يُحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، إحياءً لذكرى ميلاد سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وتجديدًا للعهد والولاء له، ويعد الدعاء من أفضل العبادات، وأيسرها، فذكر الله عبادة.

الدعاء:

اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، نسألك أن تتقبل دعاءنا، وتُجيب دعوتنا، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن ترزقنا من فضلك، وأن تُعيننا على طاعتك، وأن تُجنبنا معصيتك، وأن تُوفقنا إلى الخير والصلاح.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

ونتوسل إليك بجاه نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أن تُحقق لنا ما نرجو، وتُجنبنا ما نخشى، وأن تُعيننا على طاعتك، وأن تُوفقنا إلى الخير والصلاح.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن خطايانا، وارحمنا برحمتك الواسعة، وتقبل منا صالح أعمالنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين.

أدعية أخرى يمكن الدعاء بها في يوم المولد النبوي الشريف:

اللهم اجعلنا من أتباع نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حقًا، وارزقنا السير على نهجه، والتمسك بسنته.

اللهم اجعلنا من دعاته، ونشر رسالته، وهداية خلقه.

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-، واجعلنا من أعوانه.

اللهم أصلح أحوال المسلمين، ووحد صفوفهم، وانصرهم على أعدائهم.

اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، واقض دينهم، وأغنهم عن الناس.