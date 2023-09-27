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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المتاحف المصرية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

بمناسبة ذكري حلول المولد النبوي الشريف، تُنظم عدد من متاحف الآثار المصرية معارض أثرية مؤقتة، وعدد من الفعاليات الفنية والورش التعليمية ، والمحاضرات العلمية والندوات حول المولد النبوي الشريف ومظاهر الاحتفال به في مصر عبر مر العصور.

وأكد  مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن تنظيم هذه المعارض يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف المصرية، لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لتسليط الضوء على المناسبات والأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري، تفعيلا للدور المجتمعي والتثقيفي للمتاحف كونها مؤسسات ثقافية وتعليمية وليست مجرد أماكن لعرض القطع الأثرية فقط، بالإضافة إلى رفع الوعي الأثري والسياحي لدى المجتمع بجميع أطيافه وفئاته العمرية المختلفة.

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قطاع الحماية المجتمعية ينظم إحتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف 1445هـ

متحف المركبات الملكية 

تحت عنوان "النبي المصطفى" ينظم متحف المركبات الملكية معرضا أثريا مؤقتا، لمدة أسبوعين، لعرض أحد أستار الحرم النبوي الشريف، وشهادة الفحص والمعاينة الخاصة بالستارة، وبطاقة بيانات الستارة وهي مختومة بختم الخبير المحلف لدى المحاكم.

مين الكحكي، مدير عام المتحف إن هذه الستار ترجع للقرن الثالث عشر هجريًا، وقد تم صناعتها بأمر من السلطان الغازي محمود خان بن السلطان عبد الحميد خان وهي ممهورة بالطرة الخاصة باسمه، ومصنوعة من الحرير الأسود عليه تطريز بخيوط محلاة بالذهب والفضة المحلاة  بقطع إضافية من الحرير الأطلس الأحمر والأخضر والأصفر. كما يتضمن المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية تصور بعض اللقطات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف في عصر الأسرة العلوية.

كما ينظم المتحف بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري والتواصل المجتمعي بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، مجموعة من الفعاليات الفنية والتعليمية، والتي تتضمن ورشة فنية تحت عنوان: "عروسة وحصان"، لتعليم الأطفال المشاركين في الورشة كيفية عمل مجسم للعروسة والحصان. وتستهدف الورشة الأطفال من سن ٦ سنوات إلى ١٢ سنة، بالإضافة إلى تقديم حفل فني وغنائي يتضمن فقرات موسيقية متنوعة من عزف على الآلات الموسيقية وفقرات استعراضية وغنائية وعروض تنورة.

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القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445هـ

المولد النبوي الشريف

أما المتحف القبطي، فأوضحت الدكتورة جيهان عاطف، مير عام المتحف القبطي إنه سيتم تنظيم محاضرة بعنوان: "المولد النبوي الشريف من خلال المصادر التاريخية والأثرية"، يقدمها الدكتور ضياء زهران المشرف العام على المراكز العلمية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور علاء المنشاوي مدير عام متحف الأقصر للفن المصري القديم، إن المتحف سينظم احتفالية دينية تتضمن قراءة ما تيسر من القرآن الكريم للقارئ أحمد يوسف، وتقديم فقرة للإنشاد الديني للمداح احمد يوسف، والمداح عبد العزيز يسري، وتكريم حفظة القرآن الكريم، وإلقاء كلمة لنخبة من الفقهاء والأئمة.

 كما يقدم متاحف كل من أسوان، والسويس القومي، وقصر المنيل، وجاير أندرسون، والشرطة القومي، والاسماعلية، ومتحفي مطار القاهرة الدولي 2 و3، والوادي الجديد، عدد من الجولات الإرشادية لزائريه، ومجموعة من الورش الفنية المقدمة للأطفال وذوي الهمم، لتعليمهم مجموعة من الأعمال الفنية للمنتجات التراثية باستخدام الخامات الصديقة للبيئة والقابلة للتدوير وتنفيذ عروسة المولد والحصان، بالإضافة إلى ورش حكي للزائرين من الأطفال والطلبة، ورشة رسم وتشكيل بالصلصال، وورش تعليم اللغة المصرية القديم.

كما سوف ينظم متاحف كل من بور سعيد وأسوان ومطروح القومي، سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية عن المولد النبوي الشريف.

 

 

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