فتيات أزهر ديروط يزورن مدرسة بدر خطة الزيارات التبادلية

قام معهد ديروط الشريف للبنات بمحافظة أسيوط، بزيارة مدرسة بدر الإعدادية ضمن خطة زيارات تبادلية بين المعاهد الأزهرية ومدارس التعليم المعتمدة من الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وشارك في الزيارة فاطمة محمد عبد الستار عميدة معهد ديروط الشريف للبنات، وإبراهيم أبو العيون أبو كريشه أخصائي مكتبات المعهد، وأحمد علي أحمد مدير أول مدرسة بدر وسهير عبد التواب مدير ثاني، وأحمد علي أحمد القيادة الأولى للمدرسة، ومحمد البدري محمد منسق الجودة وجميع أعضاء هيئة التدريس.

وتم خلال الزيارة تدريب الفريق الزائر على يد محمد البدري محمد منسق الجودة، وفي نهاية الزيارة تم عمل جولة تفقدية للمدرسة والتعرف على كافة الأنشطة.

وفي سياق آخر، شهد معهد بنات ديروط زيارة لجنة مراقبة من الإدارة الأزهرية التعليمية بديروط مكونة من حمادة عبد الفهيم عليوة مدرس اللغة العربية، وإبراهيم دسوقي مدرس الفيزياء، داخل المعهد. إطار برنامج خطة إعداد المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد. وفي ختام الزيارة أشادت الهيئة بالدور المتميز لعميد المعهد وكافة العاملين. وعلى رأسها نصر مصطفى المسؤول عن التقويم.

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