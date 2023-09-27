قائمة حسين لبيب تعقد مؤتمرًا صحفيًا "بث مباشر"
تعقد قائمة حسين لبيب المرشحة لانتخابات نادي الزمالك مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، وذلك للحديث عن البرنامج الانتخابي والفترة المقبلة.
شاهد المؤتمر الصحفي لقائمة حسين لبيب:
من المنتظر أن تغطي “بوابة الوفد” وقائع المؤتمر الصحفي فور انطلاقه من خلال البث المباشر.
يُذكر أن قائمة حسين لبيب الموحدة لانتخابات الزمالك تتكون من:
حسين لبيب: رئيس مجلس إدارة
هشام نصر: نائب رئيس مجلس إدارة
حسام المندوه: أمين صندوق
الأعضاء فوق السن
أحمد سليمان
هاني شكري
هاني برزي
عمرو أدهم
حسين السيد
محمد طارق
الأعضاء تحت السن
رامي نصوحي
أحمد خالد حسانين
نيرة الأحمر