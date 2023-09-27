حقيقة هروب الممثل المصري صبري سعد بعد تصوير فيلم "همام في أمستردام"

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قصة زعموا فيها أن الفنان المصري صبري سعد، الذي شارك في فيلم "همام في أمستردام" (1999)، رفض العودة إلى مصر بعد انتهاء تصوير الفيلم وبقي في هولندا.

إلا أن هذه القصّة غير صحيحة، والممثل المصري كان يعيش أساساً في هولندا واستعان به فريق العمل ليلعب دور "سيد شعلة"، بحسب ما أكّد مخرج الفيلم سعيد حامد لوكالة "فرانس برس".

الفنان صبري سعد ولد في مصر عام 1957 وانتقل للعيش في هولندا عندما بلغ التاسعة عشرة من عمره، وعمل في مجال التمثيل منذ بداية التسعينيات هناك.

وقال في حوار مع مجلة Volkskrant الهولندية عام 2019، وفي مقابلات عدّة مع وسائل إعلام مصرية، إنه يعيش في هولندا منذ السبعينيات، والتقى بفريق عمل فيلم "همام في أمستردام" عندما جاؤوا إلى هولندا للتصوير.

وكان الاتفاق بين الطرفين بحسب سعد أن يشارك في الفيلم كمساعد مخرج، لكنه رُشّح لاحقاً لأداء دور "سيد شعلة".

وقال المخرج سعيد حامد: "استعنا بصبري سعد بسبب خبرته في مجال الفن في هولندا وقد قابلناه هناك ولم يأت معنا من مصر، إذ كان مستقرًا في هولندا.. اتفقنا معه على أن يشارك في الفيلم كمساعد إخراج، لكنني اقترحت عليه أن يلعب دور "سيد شعلة" عندما أدركنا أنّ لهجته المصرية سليمة، وقد نجح بهذا الدور خصوصاً أنه من حي إمبابة الشعبي".

وبذلك، يتضح أن قصة "هروب" الفنان صبري سعد من مصر بعد تصوير فيلم "همام في أمستردام" هي مجرد شائعة .