التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد ٢٠٠ الف طن سكر خام

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية الاعلان عن مناقصة لاستيراد ٢٠٠ الف طن سكر خام

قالت الوزارة فى بيان رسمى أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن ٦ أشهر ، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإتخاذ إجراءات الإعلان عن إستيراد كمية ٢٠٠ ألف طن سكر خام .من المقرر أن تصل الفترة القادمة للبلاد .وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر)

وذلك بخلاف الكميات التي تم إستيرادها من ذلك .

تهدف المناقصة لتوفير كافة احتياجات البطاقات التموينية الشهرية

الجدير بالذكر ان سعر السكر التموينى ثابت منذ عدة أشهر عند ١٢.٦ جنيها للكيلو وتبلغ حصة الفرد التموينية كيلو سكر شهريا بحد اقصى ٦ كيلو سكر للبطاقة الواحدة .بينما ارتفعت أسعار السكر فى القطاع الخاص ارتفاعا غير مسبوق وصل سعر الكيلو إلى أكثر من ٣٠ جنيها