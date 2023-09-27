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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غيلان درنة.. قصة متداولة ومقطع فيديو لأصوات وأضواء غريبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غيلان درنة، قصة انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء في ليبيا مقطع فيديو، يظهر فيه أصوات وأضواء غريبة في عدة مناطق بعد وقوع إعصار دانيال.

وربط البعض تلك الأصوات بالغيلان، أحد أنواع الشياطين، بينما ادعى البعض الآخر أنها مرتبطة بضحايا الإعصار.

وفي الشريعة الإسلامية، فالغيلان، جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتلون لهم. وذكرت أحاديث نبوية أن الغيلان تظهر في مكان تواجد الجثث، والمناطق المهجورة والمخربة مكان مناسب لها، وكذلك الأراضي القاحلة والبيوت المهجورة.

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