زراعة أسيوط: بدء عملية توريد وتجميع القطن بمراكز تجميع القطن

تواصلت عملية توريد القطن في محافظة أسيوط بجنوب مصر، حيث أعلنت مديرية الزراعة عن بدء عمليات تجميع هذه الثروة الزراعية في مراكز تجميع محددة. وقد تابعت الجهات المختصة عملية التوريد في مركز تجميع القطن بالجمعية الزراعية بقرية درنكة بمركز أسيوط.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عملية توريد القطن وتجميعه، حيث تقوم المديرية بإنشاء وتجهيز مراكز تجميع موزعة على مناطق مختلفة في المحافظة. وتهدف هذه المراكز إلى تيسير عملية استلام القطن من المزارعين وتجميعه بشكل فعال وسريع.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط تعتبر واحدة من أبرز المناطق القطنية في مصر، حيث يعد إنتاج وتصدير القطن من أهم مصادر الدخل الزراعي في المحافظة. وتسهم هذه الثروة الزراعية في توفير فرص عمل للسكان المحليين وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تتم عملية توريد القطن وتجميعه بناءً على جدول زمني محدد، حيث يقوم المزارعون بقص القطن وتعبئته في أكياس خاصة قبل تسليمه إلى مراكز التجميع. وتتولى الجهات المعنية فحص القطن المورد للتأكد من جودته ومطابقته للمعايير المطلوبة.

ومن المتوقع أن تشهد عملية توريد القطن هذا العام نجاحاً كبيراً، حيث تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وسلاسة العملية. كما تعمل الجهات المختصة على توفير الدعم الفني والاستشارات للمزارعين لتحسين جودة القطن المنتج وزيادة الإنتاجية.

وبهذه الخطوة، تعزز محافظة أسيوط مكانتها كإحدى أبرز المناطق الزراعية المهمة في مصر، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تصدير القطن وزيادة الإيرادات الزراعية.